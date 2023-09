Ces Français qui ont construit leur petit coin de paradis en République dominicaine

Avec ses quinze kilomètres de plages quasi désertes, ses cocotiers à perte de vue et sa faune marine exceptionnelle, les Français ont élu domicile à Las Galeras, petit village de République dominicaine. Là-bas, de nombreux entrepreneurs prospèrent, dans ce pays où les charges s'avèrent faibles en comparaison avec la France. C'est le cas d'Aurore qui, le dimanche, assiste à un cours de danse locale dans une eau à 30 degrés. Âgée de 17 ans, elle a quitté sa Provence natale il y a six mois pour rejoindre ses grands-parents, Robert et Michèle, tous deux boulangers dans le village de Las Galeras. Robert et Michèle ont découvert le village pendant des vacances et décidé de venir s’y installer. D’autres français leur avaient demandé d’ouvrir une boulangerie mais aujourd’hui la clientèle est aux trois quarts dominicaine. Comme les affaires marchent, Michèle peut fermer boutique dès 14h. Avec son mari, ils gagnent 2000 euros par mois et ont ainsi pu se payer une grande villa avec piscine ainsi qu’un jardinier et une femme de ménage payés au salaire minimum. "En France c’est 100 euros si tu gardes la femme de ménage dix heures, là je la paye 100 euros par mois", affirme Michèle. Comme eux, des Français ont ouvert des restaurants, des crêperies mais aussi des boutiques de souvenirs et même un terrain de pétanque où ils jouent avec la police locale. En tout, 220 français vivent ici ; ce qui représente plus de 10% de la population. Certains Français ont trouvé leur paradis à Las Galeras, même si tous n’ont pas encore réussi leur pari d’y mener une vie de rêve. Chaque année, ce sont en moyenne cinq nouvelles familles françaises qui viennent s’installer à Las Galeras. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.