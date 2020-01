Ces Français qui vivent à Raja Ampat, le paradis pour Robinsons

Ces Français ont troqué le confort moderne contre une vie en harmonie avec une nature prodigieuse sur l'archipel de Raja Ampat. C'est l'un des endroits au monde où la vie sous-marine est la plus riche. Surnommé l'Amazonie des mers, il attire des plongeurs du monde entier. Ces nouveaux résidents protègent jalousement ce sanctuaire encore peu impacté par l'activité humaine. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.