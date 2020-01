Ces mères de famille qui luttent contre leur ex-conjoint, mauvais payeur de pension alimentaire

Comme Audélia et Édith, 300 000 Français ne touchent pas la pension alimentaire à laquelle ils ont pourtant droit. Ce qui les entraîne parfois vers la précarité. Pour aider ces parents en détresse et traquer les mauvais payeurs, la caisse d'allocations familiales a mis en place un dispositif national qui permet de récupérer jusqu'à deux ans d'impayé. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.