Ces travailleurs français qui choisissent de s'exiler sur la Riviera Maya du Mexique

La Riviera Maya est l'une des plus belles régions du Mexique. À Tulum, il fait entre 28 et 32 degrés toute l'année. On y retrouve des paysages de carte postale, une eau translucide, un sable blanc et surtout l'impression que le coronavirus n'a jamais existé. Tulum et ses soirées débridées, ses fêtes clandestines et une ambiance hippie chic rappellent les débuts d'Ibiza. La station balnéaire attire des Français qui ont perdu leur travail à cause de la pandémie. Tous rêvent d'un nouveau départ dans ce pays qui n'impose aucune restriction sanitaire à l'arrivée. Tulum est une planche de salut, mais pas forcément un Eldorado. Les fortunes de nos compatriotes y sont diverses, mais ils ont la perspective de travailler au soleil dans l'une des stations balnéaires les plus tendances du moment. Depuis un an, pas mal de jeunes Français sont partis tenter leur chance à Tulum, au Mexique, notamment des employés de bar, de restaurant et des DJ privés de toute activité en France. Julie fait partie de ces travailleurs. Au Mexique, elle a décroché un emploi de directrice des ventes dans un groupe américain de restauration de luxe. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.