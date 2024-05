C'est show : Las Vegas, la nouvelle capitale du spectacle

Bien sûr, à Las Vegas, le strip-tease a toujours la cote. Mais il faut désormais des shows bien plus exigeants pour attirer les touristes. Pour continuer à remplir, année après année, ses 155 000 chambres d'hôtels et ses 120 casinos, Las Vegas doit sans cesse se réinventer. Salles dernier cri pour retenir Lady Gaga, Bruno Mars ou encore Katy Perry pendant des mois, stade le plus cher au monde ou grand prix de Formule 1, c'est un lifting incarné par une improbable boule lumineuse à plus de deux milliards d'euros. La Sphere, c'est 112 mètres de haut, un écran LED de 54 000 mètres carrés qui peut aussi servir de panneau publicitaire géant. À l'intérieur, une salle futuriste, un écran à perte de vue, inaugurée en septembre 2023 par U2, 40 concerts, le prix moyen de la place, c'est 390 euros. Le nombre d'attractions augmente. Mais les touristes, eux, ne sont pas plus nombreux, environ 40 millions par an sur les 20 dernières années. Résident du Las Vegas Boulevard depuis 30 ans, le Cirque du Soleil ne compte pas se laisser grignoter sa part du gâteau. La compagnie emploie 1 800 salariés, dont 460 artistes, et joue six spectacles en même temps. Celui du Mandalay Bay est dédié à Michael Jackson. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.