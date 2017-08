Sur les hauteurs de l'Himalaya, les Mosos sont l'une des dernières sociétés matriarcales au monde. Au sein de leur groupe, ce sont les femmes qui font la loi, qui choisissent les hommes, qui partagent leur couche et qui les répudient parfois. Dans cette société, établie à la frontière des provinces du Yunnan et du Sichuan, les biens et le nom se transmettent également par la mère.