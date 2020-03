Cette famille vit sur un voilier toute l'année

Éric, Alice et leurs deux filles habitent sur un bateau depuis cinq ans, à vingt mille kilomètres de Paris, en Polynésie. Ils vivent sur un catamaran de quatorze mètres de long baptisé "Suricat". Le fracas des villes, l'enfermement en appartement... Le couple a tout plaqué en métropole pour une vie au fil de l'eau. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.