Chantilly, le domaine des Princes face à la crise

Avec ses immenses jardins dessinés par André Le Nôtre, ses écuries monumentales et son domaine de 7 800 hectares, le château de Chantilly est l'un des plus grands de l'Hexagone. Ce joyau du patrimoine est aussi une PME de 130 salariés qui doit multiplier les événements pour être rentable, surtout depuis le départ de l'un de ses mécènes les plus importants l'an dernier. Alors, comment le domaine fait-il face à la crise ?