Charlotte Gainsbourg : sa déclaration d’amour pudique à sa mère Jane Birkin

On l'a toujours connue pudique, quasi mythique, peut-être parce que dès sa naissance, sa vie avec ses parents, Jane et Serge, a été rendue publique. Depuis son enfance, Charlotte Gainsbourg est confrontée à l'impudeur des médias et du public. Peut-être aussi à cause de ses complexes qui ont nourri une timidité qui l'empêche encore aujourd'hui de vous regarder dans les yeux. Jane et Charlotte sont deux grandes stars mais sont d'abord mère et fille. C'est ce que l'on redécouvre en même temps qu'elle dans un film documentaire tourné par Charlotte Gainsbourg sur sa mère Jane Birkin. Car paradoxalement, la caméra leur a permis de vaincre la pudeur qui retenait des mots qu'elles auraient pu se dire avant. Une intimité inédite s'est donc créée entre elles. Elle qui s’est souvent vue comme "une pâle copie" de ses célèbres parents "ne se sent pas plus légitime aujourd’hui". Chanteuse et actrice, Charlotte Gainsbourg passe derrière la caméra pour la première fois pour un projet très personnel. Le plus intime sans doute de sa carrière. Dans Jane par Charlotte, elle raconte les liens qui l’unissent à sa mère Jane Birkin. "C’était, j’imagine, une déclaration d’amour un peu déguisée", reconnaît-elle dans "Sept à Huit" , face à Audrey Crespo-Mara. Découvrez l'intégralité de cette interview dans la vidéo ci-dessus. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.