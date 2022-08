Chasse aux rodéos sauvages : policiers contre fous du bitume

Julien a 18 ans. Il fait des études pour devenir routier. Dylan, même âge, est sans emploi. Réputés pour leurs acrobaties sur les réseaux sociaux, ils ont accepté notre caméra dans l'un de leurs rodéos hebdomadaires. Sans casque et sans permis, ils ne portent qu'une cagoule pour tenter de déjouer les caméras de surveillance. Ils appellent ça le cross bitume. Les deux jeunes sont des habitués. Cela fait trois ans qu'ils passent leur été à parcourir Marseille en moto-cross. Ils ont déjà chuté, mais aucune blessure ne semble leur faire prendre conscience du danger. Tout ce qui compte, c'est la notoriété sur les réseaux sociaux. Julien a été repéré par des rappeurs marseillais. Il apparaît sur des clips. Depuis 2018, le rodéo est un délit. Julien et Dylan risquent jusqu'à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Cet été 2022, ce phénomène a provoqué une impressionnante série d'accidents. Cette série noire a contraint la police à montrer les muscles. Depuis deux semaines, chaque commissariat doit mener trois opérations anti-rodéo par jour.