Chasse aux trésors : les secrets d'un brocanteur

Il est l'homme qu'on appelle lorsqu'on veut vider une maison, mais il n'est pas déménageur. Gaylord Monnier, 37 ans, est brocanteur. Quatre jours par semaine, Gaylord sillonne toute l'Oise pour débarrasser maisons inhabitées ou commerce en faillite. Dans 80 % des cas suite à un décès. Un travail de fourmi qui lui permet d'alimenter son magasin de Mortefontaine-en-Thelle au bord de l'ancienne Route Nationale 1. Avec sa femme Francine, Gaylord a ouvert la plus grande brocante de toute la région, surfant sur l'un des loisirs préférés des Français. Il a eu l'idée après avoir été licencié au même moment que son épouse. En quelques années, le jeune homme a créé une activité florissante et un espace de vente permanente où l'on trouve de tout à tous les prix. Chaque année, près de 15 millions de Français fréquentent vide-greniers et brocantes. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.