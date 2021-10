Chasseurs de promos : addiction aux bonnes affaires

Ce qu'ils aiment, c'est chercher, farfouiller et dénicher la pépite à petit prix. Babioles du quotidien, articles de décoration, petit électroménager, les chasseurs de promos multiplient les achats futiles, voire inutiles. Des comportements addictifs encouragés par les réseaux sociaux et les discounters installés en périphérie des villes. Ces grands bazars, qui comptent de plus en plus d'adeptes, sont deux fois plus nombreux qu'il y a 10 ans. Quatre mille magasins détenus par une dizaine d'enseignes. À chaque fois, la même recette, des petits prix et des stocks constamment renouvelés pour susciter toujours plus d'achats impulsifs. Certains clients regroupés en communauté sont devenus accros. Achat malin ou compulsif ? Où se trouve la limite ? En accumulant des produits à bas prix, ces clients font-ils vraiment de bonnes affaires ? Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.