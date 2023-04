Château de Fougeret, le filon des fantômes

Il a la réputation d'être hanté. D'ailleurs, c'est ce qui fait le succès du château de Fougeret, près de Poitiers. La bâtisse attire de nombreux curieux en quête de sensations fortes. Ils viennent y passer la nuit. Les propriétaires tirent profit de cette réputation inquiétante. Il est près d'une heure du matin, Marc, un chasseur de fantômes, filme ses explorations pour sa chaîne YouTube. À l'affût du moindre bruit qu'il croit provoqué par des esprits. Cette nuit, pour faire frissonner ses 5 000 abonnés, cet ancien éducateur a choisi de se filmer dans un château réputé hanté. Peut-être le plus célèbre de France, le château de Fougeret. Depuis plusieurs années, les histoires d'horreur et de fantômes cartonnent sur les réseaux sociaux. Des vidéos vues des millions de fois. Ce phénomène profite au château de Fougeret, situé à 40 kilomètres de Poitiers. Ses propriétaires, Véronique et son mari, en tirent profit : ils organisent des visites dans le noir et séjours à 110 euros la nuit afin que leurs hôtes puissent être témoins d'une potentielle intervention des esprits. En treize ans, le domaine est devenu la référence française en matière de paranormal. Mais le château est-il vraiment le théâtre de phénomènes paranormaux ?