Chauffage au bois, pénurie et arnaques

En 2020, une nouvelle réglementation a été adoptée pour diminuer la consommation d'énergie fossile dans nos maisons. Par conséquent, les ventes de chaudières ont triplé au cours des trois dernières années. Avec tous ces nouveaux clients, les producteurs de granulés doivent désormais livrer 1,8 million de foyers, 700 000 de plus qu'en 2019. Cette accélération éclaire s'est traduite par une pénurie chez certains producteurs dès cet été. Par peur de manquer, les consommateurs ont passé commande beaucoup plus tôt, accélérant eux-mêmes la pénurie. Les usines françaises tournent déjà à plein régime. Elles ne peuvent pas répondre d'un coup à cette demande habituellement répartie sur toute l'année. La machine se grippe. Avec la guerre en Ukraine, la demande explose dans toute l'Europe. Les producteurs se ruent vers la sciure, matière première à l'origine des granulés. Avec un sac de poêler à 10 euros, deux fois plus cher qu'au début de l'année, certains consommateurs se demandent si ce chauffage est encore rentable. Pour éviter les pénuries, le secteur veut augmenter ses capacités de production d'un million de tonnes d'ici 2024.