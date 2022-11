Chine : dans le plus grand restaurant du monde

Changsha, 8 millions d'habitants, est la capitale du Hunan, au sud-est de la Chine. À l'orée des échangeurs routiers, se trouve une réplique de la Cité interdite de Pékin. Un dédale de couloirs et de petits palais, Xihulou, le restaurant "Lac de l'Ouest", a été certifié le plus grand restaurant du monde par le Livre Guinness des records. Chaque jour, des milliers de Chinois s'y pressent. La capacité est de 5 000 couverts par service. Le restaurant décline les classiques de la gastronomie asiatique. Il est prisé par la classe moyenne de toute la province. L'addition est d'environ 30 euros par personne. Pour régaler tous ces palais, 300 chefs cuisiniers, 60 femmes de ménage, l'établissement compte au total 800 employés. Ce temple des superlatifs est la plus gigantesque auberge de toute la planète. Dans les cinq cuisines, il y a étonnamment peu de stress car tout est taylorisé, organisé au millimètre. Les serveuses saisissent les commandes par ordinateur. La chef d'orchestre reçoit ces fiches sur son terminal et les dispatche grâce à sa sono. Chaque cuisinier est spécialisé dans quatre recettes maximum, qu'il reproduit inlassablement. Plus de 1 000 raviolis à la vapeur sont confectionnés chaque jour. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.