Chine : la démesure des influenceurs

Rébecca est une Shanghaienne branchée, fan de mode et de luxe. Désormais, lorsqu'elle fait du shopping, cela se passe chez elle, dans son canapé. Des applications la connectent avec des influenceurs qui vendent en direct, pendant plusieurs heures, des milliers de produits. On appelle cela des livestreams. Les livestreams proposent également coupons de réduction et super promos, une stratégie commerciale agressive qui pousse à la surconsommation. Le live streaming, c'est la version futuriste du téléachat. La Chine est le pays le plus connecté au monde. Deux tiers des habitants achètent en live. C'est 650 millions d'adeptes, un marché de 700 milliards d'euros qui augmente de 400 % par an, sur des applications comme Douyin, le TikTok chinois. En Chine, dès qu'un objet vous plaît, il vous suffit de le scanner pour que votre smartphone vous propose plusieurs livestreams en train de le vendre en direct.