Chirurgie esthétique : accros aux injections et opérations en série à 20 ans

Beaucoup parmi les 400 000 abonnés de Maïssane sur les réseaux sociaux vont découvrir son vrai visage, sa vraie beauté. Plus tout à fait naturel, mais sans les filtres et les retouches qu'elle ajoute à chacune de ses publications. Car la candidate de téléréalité au QI de 147 a du mal à accepter son corps tel qu'il est vraiment. Elle s'est donc tournée dès l'âge de 18 ans vers la chirurgie esthétique. À 24 ans, Maïssane compte déjà dix opérations. Et elle est loin d'être la seule dans ce cas. Les 18-35 ans, essentiellement des femmes et de plus en plus d'hommes, sont aujourd'hui plus nombreux que les 50 ans dans les cabinets de médecine et de chirurgie esthétique au point que les spécialistes, entre eux, parlent d'un "snapchat syndrome". En un clic de baguette magique, Lydia, 19 ans, remodèle son image. Cette animatrice dans les cantines scolaires est une accro aux filtres embellisseurs disponibles sur les smartphones. Pour ressembler en vrai à sa photo retouchée, elle est prête à passer du selfie au bistouri. Elle veut se faire des injections aux lèvres. Leurs modèles de beauté sont les stars de la téléréalité. Ces derniers temps, la demande pour des opérations esthétiques a connu un vrai boom aux quatre coins de la planète. Il existe même des cabinets qui proposent des injections aux lèvres et des retouches du nez clandestines. Ils cassent les prix mais provoquent aussi parfois des ravages. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.