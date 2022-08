Chongqing, la plus grande ville du monde

Avec ses 35 millions d'habitants, Chongqing est considérée comme la plus grande municipalité au monde. Des échangeurs autoroutiers tentaculaires, une forêt de gratte-ciel, des tours jumelles plaqué or des bâtiments traversés par le métro... Elle ressemble aux villes de nos sciences-fictions. Trois cent mille personnes viennent s'y établir chaque année. Dans les années 50, Chongqing n'était pourtant qu'un enchevêtrement de masures blotties sur des collines. Le parti communiste a décidé d'en faire la Chicago chinoise. L'objectif est de développer l'ouest pauvre du pays pour le rééquilibrer face à l'est, Pékin, Shanghai ou Hong Kong. Aujourd'hui, cette municipalité aussi grande qu'un pays comme l'Autriche est le symbole d'une Chine qui se rêve comme la superpuissance du futur. Là-bas, les traditions côtoient les innovations technologiques. Tout se paie à l'aide de codes scannés sur les smartphones et les friandises sont au gaz moléculaire. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.