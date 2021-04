Chongqing, la plus grande ville du monde

Avec ces échangeurs autoroutiers tentaculaires, sa forêt de gratte-ciel tous plus spectaculaires les uns que les autres, pour ne citer que les tours jumelles plaquées or ou ces bâtiments traversés par le métro, ... Nous vous emmenons dans une cité chinoise futuriste et gigantesque. Avec ses 35 millions d'habitants, Chongqing est considéré comme la plus grande municipalité au monde. Des dizaines de milliers de personnes viennent s'y établir chaque année. Elle n'était pourtant qu'un enchevêtrement de masures blotties sur les collines dans les années 50. Le Parti communiste a décidé d'en faire la Chicago chinoise. L'objectif était de développer l'Ouest pauvre du pays pour le rééquilibrer face à l'Est où se trouvent Pékin, Shanghai ou encore Hong Kong. Des milliards de Yuan ont été injectés dans les tours mégalomaniaques de la ville et ces échangeurs routiers. Chongqing est le symbole d'une Chine qui se rêve comme la superpuissance du futur. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.