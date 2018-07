Christian Quesada : l'homme dictionnaire

Il est l’un des plus grands champions de jeux télévisés que la France ait connus. Après avoir donné la réponse exacte à plus de 5000 questions, Christian Quesada est le vainqueur absolu de l’émission « Les 12 coups de midi » sur TF1. Dans le portrait de la semaine, cet hyper mnésique qui aime jouer raconte son destin qui donne le vertige : de ses premières victoires aux « chiffres et les lettres » à son triomphe dans les « 12 coups de midi » en passant par sa descente aux enfers qui l’a conduit à devenir SDF.