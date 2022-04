Christopher Coutanceau, le cuisinier pêcheur

Christopher Coutanceau se lève tôt, très tôt. Comme tous les matins à 6h30, le chef triplement étoilé vient faire ses courses au port de pêche de La Rochelle. Chez les mareyeurs, on lui réserve toujours les plus belles pièces. À quelques heures de son service du midi, il ne sait pas encore ce qu'il va cuisiner. La pêche va dicter sa carte, un sorbet à l'huître, une eau-de-vie d'algues, une sardine de la tête à la queue en passant par les arêtes. Son restaurant, le Coutanceau, est installé aux portes de l'océan Atlantique. Il détonne dans le petit monde de la gastronomie. C'est le trois-étoiles le moins cher de France. Et on n'y déguste que des produits de la mer. Même les légumes qu'il propose viennent essentiellement des milieux marins. Une mer que le jeune chef trois-étoiles défend activement. Pour embarquer dans ce navire de 45 couverts, il faut s'armer de patience. Comptez cinq mois d'attente. À 9h, sa brigade de 18 cuisiniers s'active pour nettoyer, vider et décortiquer. La carte de Christopher Coutanceau ne compte que quinze plats. Vous avez le choix entre araignées de mer et caviar, langoustine en deux cuissons et ses huîtres grillées, ou encore dorade en croûte de sel, et déclinaison de homard. Évidemment, vous ne mangerez ni viande ni volaille. L'océan est partout, même dans le dessert. Un hommage à la faune et à la flore qui se découvrent à marée basse. Un dessert marin unique au monde a fait la réputation du chef. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.