Christopher Coutanceau, le cuisinier pêcheur

Un sorbet à l'huître, une eau-de-vie d'algue, une sardine de la tête à la queue en passant par les arêtes... N'allez pas chercher de viande sur la carte de Christopher Coutanceau. Même les légumes qu'il propose viennent essentiellement des milieux marins. Une mer que le jeune chef trois-étoiles défend activement. Nos reporters ont été témoins de son savoir-faire en cuisine et de son engagement citoyen. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.