Cigarettes, les dessous d'un trafic

C'est l'un des trafics les plus répandus. Une cigarette sur trois achetées en France est une cigarette de contrebande. Alors que le gouvernement envisage une forte hausse sur le prix du paquet l'an prochain, ce trafic ne baisse pas malgré les saisies policières et les condamnations. À la Courneuve, en région parisienne, ils sont une vingtaine à vendre à la sauvette des parquets deux fois moins chers qu'au bureau de tabac. Qui sont les vendeurs à la sauvette ? Comment s'approvisionnent-ils ? Que font les autorités pour tenter de juguler ce commerce parallèle ? Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.