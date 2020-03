Clara Luciani tient sa revanche face à ses blessures

En quelques mois, le titre "La grenade" est devenu un hymne militant pour le combat féministe évidemment, mais pas seulement. Un succès qui a dépassé tous les espoirs de Clara Luciani, l'auteure de ce tube. Comment cette enfant, jugée trop grande pour son âge, avec une voix jugée trop grave et une maladie neurologique s'est-elle épanouie pour devenir l'une des révélations de la chanson française ? Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.