SEPT À HUIT - Les confidences de Clarisse Agbégnénou, jeune maman et championne du monde

Clarisse Agbégnénou a un super pouvoir, celui de remporter les combats auxquels la vie la confronte. Et cela a commencé dès sa naissance : elle a failli mourir à la maternité. Depuis, cette combattante née a trouvé la voie de son épanouissement sur les tatamis. Elle a remporté six titres mondiaux, dont le dernier décroché onze mois seulement après la naissance de sa fille, qu'elle allaite encore jour et nuit. "C'est vraiment insensé. Ça l'est toujours aujourd'hui et je me dis que c'est incroyable et que le corps d'une femme est encore plus incroyable. Tout ce que j'entreprends, tout ce que j'entremêle, ma fille que j'emmène partout, cette énergie qu'elle me donne au quotidien, c'est ce qui me donne la force aujourd'hui d'en arriver là et de décrocher ce sixième titre mondial", explique la judokate face à Audrey Crespo-Mara. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.