J'ai épousé un condamné à mort : le témoignage de Claudine Clark

Claudine a fait tatouer le numéro d’écrou et leur date de mariage sur son avant-bras. C’est une marque à l'encre indélébile qui raconte l'histoire d'un amour interdit. Il y a quatre ans, alors âgée de 28 ans, cette mère de quatre enfants avait échangé par correspondance avec Ronald Wayne Clark Jr. "Ronnie", comme l'appelle Claudine, est un détenu condamné à mort aux États-Unis. Très vite, les échanges entre les deux deviennent quotidiens » alors qu’elle vit encore avec son mari. Au début, on parlait surtout de la peine de mort et de ses conditions d’isolement cellulaire. Il est enfermé 23 heures sur 24 dans une cellule de 5 mètres carrés. Ses repas sont servis à l’intérieur de la cellule. Il urine à l’intérieur de la cellule", détaille Claudine, qui milite aujourd'hui contre la peine de mort. La question, que beaucoup se posent : comment peut-on aimer un homme condamné à mort ? "Ce qui m’attirait, c’est vraiment son âme, son moi profond. Il a commis une erreur, mais je voulais découvrir l’homme qu’il est aujourd’hui", assume la jeune femme. De cet échange épistolaire et platonique est née une véritable idylle. Quelques mois plus tard, une fois son divorce prononcé, Claudine se rend aux États-Unis pour rencontrer Ronnie." Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.