Claudio Capéo : un homme debout

Claudio Capéo a mis du temps à croire en son incroyable destin. Fils d'immigré italien, né en Alsace, menuisier de métier, accordéoniste de rue, devenu l'un des artistes les plus populaires de France. C'est un homme du peuple, simple, direct, vrai, qui aime l'idée de venir en touriste à Paris en restant lui-même, dans le monde du showbiz. Né de parents italiens, ces derniers sont arrivés en France dans les années 70. Il commence alors l'accordéon tout jeune, vers cinq ou six ans et confie à sa mère que c'est ce qu'il préfère. À l'adolescence, il aime deux choses : l'accordéon et le bois. Il a commencé à construire des décors pour une enseigne de meubles. Peu de temps après, il forme un groupe avec ses amis d'enfance. À 18 ans, il chante dans la rue, dans les bars de Montmartre, en Alsace. C'était pour le groupe, le seul moyen de rester à Paris "On le faisait pour donner le sourire aux gens et pour essayer de se faire connaître en tant qu'artiste". C'est ainsi qu'un jour le directeur de casting de The Voice le repère. Il passe alors du métro à la télévision. Au début, il ne se sentait pas à sa place, il ne se sentait pas assez bien pour cela. Alors qu'il rentrait chez lui, un producteur fan de sa voix, de ce qu'il est, de ce qu'il fait lui confie vouloir faire une chanson avec lui. Pendant deux trois ans, il vit un succès fulgurant, mais le tourbillon de ce succès le rend dépressif. Il ne supportait pas le statut de star. Soutenu et encouragé par sa femme, il se rapproche encore plus de sa famille, plus soudée que jamais. "Je suis toujours dans ma petite campagne en Alsace, je coupe mon bois, je cueille les noix dans les champs, je suis dans ma petite vie normale où on a besoin de rien pour être heureux quoi. J'aime vivre simple, au milieu de petits gens". Nous l'avons bien compris, il est resté très accessible en dépit de son succès. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.