Clémentine Célarié se confie sur son combat face au cancer

Elle est vraie, drôle et spontanée. Clémentine Célarié est une comédienne populaire et accessible, elle est l'amie qu'on aimerait avoir. Ce soir, elle évoque l'un des combats les plus intimes et délicats de sa vie, celui contre un cancer diagnostiqué il y a quatre ans. Comment a-t-elle affronté cette épreuve ? Comment s'en est-elle sortie avec l'aide des arts et notamment du théâtre qui est sa passion ? En 2019, sur scène, elle a un malaise. Une fois à l'hôpital, le docteur suggère de voir au niveau du côlon et détecte une tumeur cancéreuse. "Je n'ai pas vraiment pris ça comme un truc réel", raconte-t-elle. Clémentine Célarié décide donc de combattre, mais sans en parler ni à ses enfants ni à ses parents. "Je ne veux pas que ça existe dans le monde réel (...) Je ne veux pas les inquiéter. Ce qui est grave, c'est que les gens pensent que vous êtes morte quand vous avez le cancer", confie-t-elle.