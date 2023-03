Cocaïne, la descente aux enfers

La cocaïne est consommée dans les soirées sans tabou, parfois à la vue de tous. Sa consommation est passible d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. La coke est un puissant stimulant qui provoque une forte désinhibition. Dès la première prise, la cocaïne peut provoquer des troubles cardiaques pouvant mener à l'infarctus et des accidents cardiovasculaires. D'après l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, 600 000 personnes prennent régulièrement de la cocaïne. Son usage a été multiplié par quatre en 20 ans et touche aujourd'hui tous les milieux sociaux. Certains en prennent même au travail pour se stimuler. Partout, dans l'Hexagone, il est presque aussi simple de s'en procurer que de commander une pizza. Pour se distinguer de la concurrence, les dealers proposent des tarifs dégressifs, des promotions, et vantent la soi-disant qualité de leurs drogues dans des publicités. 5 % de consommateurs de cocaïne deviendraient dépendants dès la première année d'usage, 20 % sur le long terme. D'après les addictologues, la consommation de cocaïne au travail serait en forte augmentation avec des conséquences dévastatrices. Contrairement à d'autres drogues dures, comme l'héroïne, il n'existe aucun produit de substitution à la cocaïne.