SEPT À HUIT - Enfant volée : l'histoire saisissante de Coline, kidnappée à la naissance

Elle s'appelle Coline en Belgique, Mariela au Guatemala. Elle a découvert en 2017 que, adoptée à l'âge d'un an, elle était issue d'un trafic d'enfants. Elle nous raconte comment elle a mis au jour cette sordide machination, comment elle a retrouvé sa mère biologique à l'autre bout du monde et comment sa vie a changé depuis. "Mes parents adoptifs m'ont toujours expliqué que j'avais été adoptée, parce que ma mère vivait dans des conditions économiques compliquées, que j'étais issue d'une famille pauvre... Et donc, elle avait décidé de me mettre en adoption pour que j'aie un avenir", explique-t-elle. Quand elle devient mère, Coline éprouve le besoin d'en savoir plus, et ce sont les mots de sa fille qui sont le déclencheur. "Eva avait cinq ans et demi et elle était blonde aux yeux bleus. Elle était persuadée d'être une Indienne indigène du Guatemala", poursuit la jeune mère, qui se penche alors sur son dossier d'adoption rédigé en espagnol. En traduisant, elle découvre des incohérences. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.