Colmar, la ville de Noël

Colmar est une ville de 70 000 habitants au pied des Vosges. L'espace de cinq semaines, jusqu'au 29 décembre, elle accueille 1,5 millions de visiteurs. Ainsi, certaines familles habitant la ville viennent exprès se perdre dans la foule. Elles passent d'un stand à un autre avec l'embarras du choix. Et pour cause, le marché compte 184 maisonnettes. Un paradis pour les amoureux de Noël. En effet, ce marché de Noël fait partie des plus beaux d'Europe. On y retrouve une architecture médiévale, des traditions historiques comme le gentil Saint-Nicolas patron des écoliers, accompagné de l'effroyable père fouettard, qui terrorise les enfants depuis le xiième siècle. On y apprécie aussi les traditions culinaires et artisanales de la ville. Pendant cette période, certains restaurateurs sont sous pression et sont obligés de filtrer leurs clients à l'entrée. L'activité y est frénétique et les commerçants réalisent parfois 40% de leur chiffre d'affaires annuel en un mois. Stationnement difficile, rue piétonne bondée, touristes en visite chez l'habitant, ... Découvrez la capitale de Noël tricolore. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.