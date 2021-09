Comment ces victimes de lésion cérébrale apprennent à vivre sans pouvoir se souvenir ?

Leur mémoire ne fonctionne plus et ils oublient tout. Dans la résidence Algira, située dans l'Indre, les trente résidents partagent ce handicap, invisible au premier abord qu'on appelle l'oubli à mesure. Ils ont vu leur existence basculée suite à un traumatisme crânien, un accident vasculaire cérébral ou une tumeur. Leurs lésions au cerveau sont irréversibles. Ils vivent au jour le jour, et parfois pires que cela. L'heure qui précède, c'est déjà effacé de leur esprit. Vous allez voir le calvaire quotidien de la vie sans mémoire de victimes de lésion cérébrale. Laurent et Rayan, accidentés à moto ou encore Isabelle, opérée d'une tumeur, tentent de retrouver un peu d'autonomie dans ce foyer médicalisé avec des soins, des astuces et beaucoup de patiences. Les pensionnaires de l'établissement apprennent à composer avec ce handicap qui complique tout, avec l'espoir de retrouver un jour une vie plus autonome à l'extérieur du foyer. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.