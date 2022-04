Comment Riopy a échappé à une secte

Sa musique a été étudiée par des scientifiques qui en ont mesuré les vertus apaisantes. Rien d'étonnant quand on sait que Riopy s'est mis au piano enfant pour fuir le monde qui l'entourait et les angoisses qui l'habitaient. Il a été élevé dans une secte et il a survécu au cauchemar de cette enfance grâce à sa musique. Selon ses propos, la musique lui a sauvé la vie. C’est vraiment un besoin vital, car quand il joue de la musique ou en crée, il est dans un monde à part et se sent en sécurité. Il avait à peine 2 ans, quand son père a quitté sa mère. Celle-ci l’a emmené avec son frère aîné dans une secte en Nouvelle-Aquitaine. Là-bas, il n’avait pas le droit d'appeler sa mère maman. C'est une femme qui dirigeait et elle contrôlait tout. Aujourd’hui, Riopy est écouté par des centaines de millions de personnes dans le monde. Il est même l’artiste classique le plus écouté aux États-Unis. D’ailleurs, il a signé à Hollywood des musiques de films, de publicités de grandes marques internationales et de longs-métrages oscarisés. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.