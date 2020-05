Comment vivre avec le Covid-19 derrière les barreaux ?

Suppression des parloirs, annulation des activités, journées interminables en cellule... Entre les nouveaux entrants et la libération des détenus en fin de peine, les surveillants ont dû redoubler de vigilance. Mais comment éviter la propagation du virus et les tensions entre les détenus ? Nous vous proposons une plongée exclusive à la prison des Baumettes à l’heure du coronavirus. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.