Commerce : dans les coulisses de la guerre des promos à Parly 2

Des milliers de commerces ont joué leur avenir ces jours-ci partout en France. Le deuxième confinement a été vécu comme un drame par les commerçants et le Black Friday était espéré comme un salut à leur réouverture le 28 novembre 2020. Les consommateurs sont-ils revenus ? Comment sauver cette fin de saison à l'approche des fêtes ? L'une de nos équipes a passé cette semaine décisive à Parly 2, en région parisienne. Parly 2 est le plus grand centre commercial de l'Ouest parisien et le plus ancien de France. Il attire douze millions de visiteurs par an. On y trouve 187 boutiques. Toutes les grandes enseignes y ont leur vitrine. On y trouve même deux concessionnaires automobiles. Après deux confinements, il faut relancer la consommation à tout prix. De la réouverture des magasins jusqu'au Black Friday le vendredi 4 décembre, chronique d'une semaine cruciale pour sauver Noël.