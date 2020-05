Commerces : une reprise à quitte ou double

Pour les commerces, c'est une reprise à quitte ou double. Invendus à écouler, trésorerie à plat, comment ces patrons de salon, boutique et magasin ont-ils relancé leurs activités ? Certains jouent déjà leur survie ces jours-ci. Entre masques obligatoires, et cabines d'essayage condamnées, les consommateurs découvrent le shopping à l'heure du Covid. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.