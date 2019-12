Comparutions immédiates, la justice express

Jugements express, audiences à la chaîne, journées marathon… Bienvenue dans les coulisses des comparutions immédiates au tribunal de Nanterre. Pour les magistrats, c'est une justice plus rapide. Mais pour les avocats et leurs clients, c'est une course contre la montre pour éviter parfois de lourdes peines de prison. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.