Comporta, paradis anti bling-bling et secret

C’est le paradis anti bling-bling des stars et des nantis. Madonna, Harrison Ford ou le Prince Louis-Albert de Broglie viennent régulièrement chercher à Comporta la simplicité, la quiétude et la nature préservée. Un petit coin de paradis sur la côte portugaise où règne l’esprit bohème. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.