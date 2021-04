Compte à rebours pour un cœur

Comment la vie se transmet, parfois de façon soudaine, entre deux êtres grâce à une greffe d’organe ? Notre équipe a vécu ce moment fort, intime et risqué qu’est la transplantation d’un cœur pour un malade en sursis. Compte à rebours pour un cœur. Les greffes cardiaques continuent pendant le confinement, mais deviennent plus difficiles. À bout de souffle, Arnaud, 42 ans, attend ce moment qui va peut-être lui sauver la vie. Il a été réveillé en pleine nuit par un appel de l’hôpital La Pitié-Salpêtrière. Un cœur serait disponible et compatible pour une greffe qu’il attend depuis six mois. Il y a un an, ce père de famille a été victime d’un infarctus. Depuis, il vit en sursis avec un cœur qui ne fonctionne plus qu’à 50%. Arnaud et sa famille ont accepté que nos équipes les accompagnent. Ils nous embarquent dans cette histoire de cœur, au propre et au figuré. Un document live exceptionnel. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.