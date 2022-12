Condamné à tort pour viol, la vie brisée de Farid

Farid El Haïry, 41 ans, a été condamné pour viol et agression sexuelle en 2003. Après sa demande de réhabilitation, accompagné de ses avocats, il assiste à l'audience de la Cour de révision. Une audience rare qui se tient devant treize magistrats. Le destin de Farid a basculé à cause de celle que nous appellerons Marie. Elle l'a accusé de viol en 1998 et n'est revenue sur ses déclarations que récemment. Elle s'exprime pour la première fois à la télévision. C'était en 1998 dans une ville moyenne du nord de la France. Marie a 15 ans. Elle se confie à ses proches. Elle était victime d'un certain Farid qui l'aurait violé. Ses parents la forcent alors à porter plainte. Face aux gendarmes, Marie dénonce une agression sexuelle et un viol. D'abord, elle dit que quatre jeunes s'en seraient prises à elle dans une ruelle. Elle n'identifie qu'un seul de ses agresseurs, Farid, qu'elle connaît de vue. Quatorze ans après le procès en 2017, Marie se décide à faire des révélations. Elle écrit au procureur de la République. Elle explique dans sa lettre que Farid n'était pas coupable, même si elle était bien victime. Marie explique avoir été violée par son frère. Des faits, qu'elle n'aurait avoués à ses parents qu'en 2013 et pour lesquels elle ne portera plainte qu'en 2017. Après les révélations de Marie, une procédure de révision devant la Cour de cassation est enclenchée. L'avocate générale a demandé à la cour l'annulation de la condamnation, et fait rarissime, sans qu'il y ait la tenue d'un nouveau procès. Le début d'une reconstruction possible pour Farid qui a enfin pu faire entendre sa voix. Farid compte demander des dommages-intérêts à l'État. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.