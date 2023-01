Conducteurs fantômes : comment ils usurpent votre permis de conduire

Les fraudes au permis de conduire se multiplient en France sur les réseaux sociaux avec une ampleur quasi industrielle. Des escrocs ont en fait un business. Des comptes qui proposent aux conducteurs de se débarrasser de leur PV en dénonçant quelqu'un d'autre à l'aide de permis de conduire usurpé. En 2021, en France, plus de 40 millions de PV ont été dressés. Un marché juteux pour les escrocs qui ont même inventé une méthode encore plus spectaculaire que l'usurpation de permis de conduire, les garages fantômes. Ces garages sont déclarés à l'administration par les escrocs sous votre identité qu'ils ont usurpée. Il n'existe pas physiquement, mais ils permettent d'immatriculer des centaines, voire des milliers de véhicules à votre nom. Lorsque les conducteurs de ces véhicules commettent des infractions, les amendes arrivent chez vous. Un piège infernal que les victimes n'ont pas vu venir. Mais en plus des garages fantômes, les escrocs aux immatriculations opèrent aussi à l'insu de vrai garage, comme celui de Daniel. Cet homme a tout perdu. En 2017, des inconnus ont piraté son Kbis, la carte d'identité de son entreprise. En moins de trois ans, il a reçu pour près de 20 millions d'euros d'amende. Une dette colossale qui l'oblige à repartir de zéro comme ouvrier dans le bâtiment. Les escrocs, probablement issus du grand banditisme, ont immatriculé à son nom des centaines de véhicules responsables d'une avalanche d'infractions routières. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.