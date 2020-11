Confinement : ces Français qui font du télétravail depuis les Îles Canaries

Télétravailler sous le soleil, certains le font aux Canaries pendant ce confinement. Avec ses volcans, ses plages de rêve et le printemps toute l'année, l'archipel espagnol perdu au large du Maroc n'attire plus seulement des touristes, mais aussi ces travailleurs d'un nouveau genre. Le plus souvent des jeunes, salariés ou auto-entrepreneur, qui révolutionnent le métro-boulot-dodo. Beaucoup d'Européens, parmi ceux qui peuvent télétravailler, se sont exilés sur ces îles. Nous sommes allés à la rencontre de Français qui a fait ce choix. Parmi eux, un couple de Beauvais qui était en vacances aux Îles Canaries quand le reconfinement a été décrété. Ils ont décidé de ne pas rentrer et ont trouvé refuge dans un petit hôtel accueillant principalement des exilés du Covid-19. Dans l'Oise, ces deux Français travaillent dans l'immobilier. Ils gèrent leur business à distance et c'est une de leurs locataires qui les dépanne par téléphone en leur absence. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.