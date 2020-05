Confinement : l'Île-d'Yeu cloîtrée

Quand on a la côte, la plage et la mer à portée de regard, être confiné devient un vrai supplice. À l'île-d'Yeu, il est strictement interdit de promener son chien ou de courir sur les chemins côtiers. L'île vendéenne a mis en place un confinement très strict pour éviter une flambée épidémique que son petit hôpital serait bien incapable d'affronter. Alors, comment les islais prennent-ils leur mal en patience en attendant le déconfinement ? Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.