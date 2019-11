Copie et contrefaçon : les coulisses du bazar d'Yiwu en Chine

Le plus grand bazar du monde se trouve à Yiwu, une ville de l’est de la Chine. Avec ses cinq kilomètres de long, il inonde la planète entière de tous les produits ou articles qui font votre quotidien. Électroménagers, jouets, meubles, scooters à des prix imbattables… on y trouve des copies et parfois même des contrefaçons dangereuses que vous ne soupçonnez pas. Les fabricants chinois devenus millionnaires assument et nous ouvrent les coulisses surprenantes de cet empire de la copie. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.