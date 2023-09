K-Pop : la fabrique des idoles en Corée

Ils sont façonnés dans des académies pour former des boys bands à succès. En Corée, dans les coulisses de la K-Pop, une industrie qui vend du rêve partout dans le monde mais impose à ces jeunes artistes une vie sous contrôle soumise à un rythme parfois infernal. Un document exclusif. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.