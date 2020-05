Coronavirus au Brésil : la bourse ou la vie

L'épidémie de coronavirus fait des ravages au Brésil. Décidé par les gouverneurs et maires des grandes villes, le confinement a mis l’économie à l’arrêt. Privés d'emploi, des milliers de Brésiliens se retrouvent à la rue et s’affrontent : il y a ceux qui privilégient cette mesure pour sauver des vies, et les partisans du président Jair Bolsonaro, prêts à narguer le virus pour sauver l’économie. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.