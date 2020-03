Coronavirus : première semaine de confinement

Nous n'avions jamais vécu ça. Depuis six jours, la plus grande partie des soixante millions d'habitants de notre pays vit confinée à la maison. C'est la conséquence spectaculaire de l'épidémie de Covid-19, qui inquiète par l'ampleur de sa propagation. Comment vit-on cette situation ? Nous sommes allés à la rencontre des Français, notamment ceux qui travaillent à l'hôpital, dans la police et les commerces malgré le stress lié au virus. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.