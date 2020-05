Coronavirus : une reprise sous surveillance à Wuhan

Wuhan est le berceau mondial de la pandémie de coronavirus. Avec ses onze millions d'habitants, la mégalopole est également l'un des poumons économiques de la Chine. La vie y a repris depuis plus d'un mois, sous étroite surveillance sanitaire. Alors, l'économie repart-elle comme avant ? Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d'information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack.