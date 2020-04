Coronavirus : Wuhan revit après le confinement

Wuhan a vécu pendant 76 jours coupés du monde. C'est dans cette ville qu'est apparu le coronavirus, un mal inconnu devenu une épidémie mondiale. Mis en quarantaine le 23 janvier 2020, sa population est désormais autorisée à sortir à l'air libre. Alors quels ont été les premiers gestes et émotions de ses onze millions d'habitants ? Comment la vie y a-t-elle repris ? Le pouvoir chinois a-t-il caché des choses sur l'origine de l'épidémie et sur son bilan humain à Wuhan ? Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.