Corse, un hypermarché en surchauffe

Porto-Vecchio, au sud-est de la Corse, est un paradis entre mers, maquis et montagnes. Il compte 12 000 habitants l'année, dix fois plus l'été. Et la clientèle, largement composée de touristes, explose. C'est une aubaine pour les grandes enseignes de la distribution. Parmi ces dernières, il y a Géant Casino qui réalise 65% de son chiffre d'affaires annuel en trois mois. Mais ce magasin historique, installé depuis 35 ans, doit affronter une concurrence qui s'est accrue, avec sept nouveaux supermarchés en dix ans. Et à moins de 1,5 km, se trouve son principal rival, E. Leclerc, qui mène une guerre des prix effrénée. Dans un contexte d'inflation, comment se différencier ? Quels sont les produits stars dont il ne faut pas manquer ? Et quelles sont les armes pour capter les milliers de touristes de passage ? Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.